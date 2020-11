Prof. Roszkowski: Żaden niemiecki polityk od 1945 r. nie powinien sobie na coś takiego pozwolić

Zamiast atakować rząd za to, że nie panuje nad sytuacją związaną z koronawirusem, niech opozycja odpowie, dlaczego bezmyślnie wzywała do wychodzenia na ulice. To jej odpowiedzialność – powiedział historyk prof. Wojciech Roszkowski.

W rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Polskiego Radia 24 historyk odniósł się do protestów organizowanych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Zdaniem prof. Roszkowskiego, za kilka lat część osób, które w nich uczestniczyły, będzie wstydziła się tego, pod czym się podpisywały. – Tzw. milcząca większość z obrzydzeniem patrzyła na to, co się działo podczas manifestacji, na wulgaryzmy, jakie się tam pojawiały – wskazywał. Profesor ocenił również postawę opozycji w ostatnim czasie. – Zamiast atakować rząd za to, że nie panuje nad sytuacją związaną z koronawirusem, niech opozycja odpowie, dlaczego bezmyślnie wzywała do wychodzenia na ulice. To jej odpowiedzialność – podkreślił. W rozmowie poruszona została także kwestia skandalicznego zachowania wiceprzewodniczącej Bundestagu, która domagała się, aby w sprawie polskiego prawa dot. aborcji interweniował niemiecki rząd i Unia Europejska. Claudia Roth opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym stoi z grafiką Strajku Kobiet z napisem "To jest wojna". – Żaden polityk niemiecki od 1945 roku nie powinien pozwolić sobie na tego rodzaju demonstrację po tym, co Niemcy zrobiły w czasie II wojny światowej – podkreślił prof. Roszkowski. Czytaj także:

