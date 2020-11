Zaskakujące nagranie z Sejmu. Posłanki zniszczył portret duchownego, a potem pozamiatały

Prof. Roszkowski: Żaden niemiecki polityk od 1945 r. nie powinien sobie na coś takiego pozwolić

Zamiast atakować rząd za to, że nie panuje nad sytuacją związaną z koronawirusem, niech opozycja odpowie, dlaczego bezmyślnie wzywała do wychodzenia na ulice. To jej odpowiedzialność – powiedział historyk prof. Wojciech Roszkowski.