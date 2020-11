Bosak: Jestem zasmucony widząc paraliż instytucjonalnego Kościoła w oczyszczaniu się

– Jestem zasmucony widząc paraliż instytucjonalnego Kościoła w oczyszczaniu się – mówił Krzysztof Bosak, pytany przez Bartosz Węglarczyka o problem nadużyć seksualnych w kościele i trudności Kościoła w badaniu tego problemu.

– Wydaje mi się, że bez nacisku mediów niekatolickich, które wyświetlają niewygodne fakty (…) bez nacisku również instytucji państwowych i sprawnego działania, takie oczyszczenie Kościoła z osób, które mają na koncie przestępstwa jest nie do końca możliwe – dodał polityk.

Bosak podkreślił następnie, że chęć rozliczenia Kościoła z tego problemu łączy prawie wszystkie środowiska polityczne.

– To, co możemy zrobić jako społeczeństwo, to naciskać na instytucje państwowe. Myślę, że łączy nas to od prawicy do lewicy, niestety, może za wyjątkiem obozu rządzącego – tłumaczył Bosak.

– Co stoi na przeszkodzie? Po pierwsze, subtelność niektórych przestępstw. Np. kwestie takie jak zamiatanie ich pod dywan tych przestępstw pedofilskich. Nie każde działanie mające na celu wyciszenie sprawy jest przestępstwem – dodał polityk.

