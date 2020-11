"Won gorszycielom!". Trzy apele Winnickiego na 10. Marsz Niepodległości

W wystapieniu wygłoszonym na początku tegorocznego Marszu Niepodległości prezes Ruchu Narodowego zwrócił uwagę, że to już 10 tego rodzaju przemarsz. Przypomniał, że pierwszy wyruszał z Placu Zamkowego.

– Dzisiaj chciałem wykonać trzy apele na 10. rocznicę Marszu Niepodległości, na tę szczególną okoliczność, w tym jakże dramatycznym 2020 roku. Trzy apele skierowane do rządzących, do Kościoła i do młodzieży – powiedział Winnicki.

Poseł Konfederacji wezwał rząd, aby zaczął się zachowywać jak rząd niepodległego państwa, żeby zaczął zachowywać się suwerennie, żeby przestał klękać przed stolicami w Brukseli, Berlinie czy Waszyngtonie. Wzywam rząd Morawieckiego do tego, żeby przestał kapitulować w Brukseli w sprawie pieniędzy, polskiej Konstytucji. Wzywam do tego, żeby przestał kapitulować w sprawie naszej energetyki i górnictwa - to jest nasza suwerenność, nasza niepodległość!

– Wzywam rząd, aby wyszedł z butów poprzednikow. Dzisiaj rząd PiS-u stworzył niestety republikę kolesi na wzór PO i SLD. Nie chcemy takiego państwa, nie chcemy żeby rząd w Polsce tak wyglądał, żeby chaos pogłębiał się z każdym dniem. Wzywam rządzących do tego, żeby zaprzestali obłędnej polityki postępującego lockdownu - żeby przestali zamykać polską gospodarkę, żeby skupili się na pomocy seniorom i najsłabszym! (...) Mamy tego dosyć! Chcemy skuteczności w ochronie zdrowia! – podkreślał. – I na koniec chciałem powiedzieć jasno panu Kaczyńskiemu, panu ministrowi Pudzie: zostawcie w spokoju rolników! Ja wiem, że oni popełnili ten błąd i was masowo poparli, ale tego błędu już nie pepełnią – wskazywał.

W dalszej części swojego wystąpienia Winnicki mówił o Kościele. – Jeśli ci, którzy sieją zgorszenie sami nie odejdą - to nie lewica będzie Was usuwać, to my będziemy Was usuwać, to my oczyścimy kościół! Won gorszycielom, won lawendowej mafii z Kościoła! – mówił.

Kierując swoje słowa do młodzieży poseł Konfederacji zaapelował: "Dzisiaj wzywam wszystkich młodych ludzi w całej Polsce do prawdziwego buntu; do buntu w imię odpowiedzialności, do buntu w imię wartości, do buntu w imię wspólnoty narodowej!".

Czytaj także:

Sensacyjne doniesienia nt. Putina. Jest komentarz KremlaCzytaj także:

"Kaczyński autentycznie się wystraszył". Tajemnicze spotkanie w siedzibie PiS