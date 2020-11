Prof. Kucharczyk: 11 listopada to niepodległość pełną piersia, bez żadnych "ale"

– Natomiast 4 czerwca to jednak symbol tzw. wyborów kontraktowych. Wybór-kontrakt to sprzeczności same w sobie. A 11 listopada, to jest właśnie jednoznaczne wskazanie woli niepodległości i jej budowania – ocenił gość Polskiego Radia 24 porównując datę Święta Niepodległości do daty 4 czerwca 1989 roku.

Gość PR24 stwierdził, że w rocznicy 11 listopada najważniejsze są: "niepodległość i umiejętność wykorzystania sprzyjających okoliczności". Dodał także, że niepodległość ważna była także w myśleniu. – Suwerenność – można powiedzieć – myślowa, która na przykład kazała dwóm adwersarzom politycznym i ideowym – Dmowskiemu i Piłsudskiemu – jednak znaleźć kompromis i porozumienie, którego owocem był rząd Ignacego Jana Paderewskiego – wyjaśnił prof. Grzegorz Kucharczyk.

Historyk odniósł się także do sposobu świętowania. Zauważył, że w PRL-u 11 Święta Niepodległości nie celebrowano, zaś po 1989 roku próbowano umniejszyć jego wartość, przedkładając nad nie np. rocznicę 4 czerwca 1989 roku – tzw. wyborów kontraktowych. – 11 listopada, to niepodległość pełną piersią, niepodległość bez żadnych "ale", bez żadnych uwarunkowań, tajnych czy jawnych. Natomiast 4 czerwca to jednak symbol tzw. wyborów kontraktowych - wybór-kontrakt, to sprzeczności same w sobie. A 11 listopada, to jest właśnie jednoznaczne wskazanie woli niepodległości i jej budowania – podkreślił.

