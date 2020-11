Prof. Horban: Nie liczyłbym na szczepionkę

– Ja bym tak bardzo na tę szczepionkę nie liczył. 25 tysięcy dziennie – razy 5 to jest 125 tysięcy dziennie nowych zachorowań. W ciągu miesiąca jest 4 miliony. 4 miesiące to 16 milionów. 16 milionów to połowa społeczeństwa. Szczepionka, jeżeli będzie dostępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną – podkreślał prof. Horban. – Istnieje taka obawa, że szybciej przechorujemy COVID-19, niż uchronimy się od niego szczepionką. Aczkolwiek należy zrobić wszystko, by chronić ludzi wrażliwych - to pokolenie, które może zachorować i umrzeć – dodał.

Dopytywany o wprowadzenie w Polsce ponownego lockdownu prof. Horban stwierdził, że "gdybyśmy wprowadzili pełne zamknięcie ludzi, jak wiosną, to może liczba zakażeń w ciągu miesiąca by spadła". – System cały czas balansuje między możliwością gospodarki, możliwościami wytrzymania ludzi, a wydajnością systemu ochrony zdrowia – stwierdził. – W tej chwili z dużym trudem, z dużym napięciem wytrzymujemy – dodawał.

– Jeżeli nie ma szczepionki, jeżeli nie ma leczenia, to jedyną metodą skuteczną jest ochrona w postaci interwencji niefarmakologicznych. Maski, dystans, trzymanie się z dala od zgromadzeń – wyliczał prof. Horban.

