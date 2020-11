Gawkowski: Kaczyński próbuje przejąć Marsz Niepodległości. Żądamy delegalizacji

Ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł wczoraj Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji. W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski poinformował, że Lewica będzie domagała się delegalizacji Marszu Niepodległości.

– Jarosław Kaczyński próbuje przejąć Marsz Niepodległości, próbuje sprzyjać tym grupom, które są koło Konfederacji, mówi: to są nasi ludzie. My mówimy: nie ma zgody na to, żeby tacy ludzie chodzili po ulicach Warszawy. Lewica wiele lat temu złożyła wnioski o to, żeby organizacje faszyzujące nie miały prawa w Polsce funkcjonować. Lewica ponowi te wnioski i będzie domagała się delegalizacji Marszu Niepodległości – mówił Krzysztof Gawkowski.

