Policja spisała organizatorów Marszu Niepodległości. "Strzelacie do dziennikarzy?"

Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Policja natychmiast przystąpiła do legitymowania organizatorów. Po co takie działania? – pyta na Twitterze Tomasz Kalinowski, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, pokazując nagranie. CZYTAJ O KONFERENCJI PRASOWEJ STOWARZYSZENIA MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

– Po co to wszystko, po co ten cyrk cały – mówi widoczny na nagraniu prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. – Mamy proszę państwa do czynienia z eskalowaniem tego napięcia, zupełnie niepotrzebnie. Policja pokazuje swoją siłę – dodaje działacz.

W pewnym momencie osoba, której nie widać na nagraniu, pyta funkcjonariuszy o incydent, który miał miejsce podczas wczorajszego Marszu. Fotoreporter "Tygodnika Solidarność" został postrzelony z policyjnej broni.

– Strzelacie do dziennikarzy? To jest teraz norma w polskiej policji? – pyta kilkakrotnie mężczyzna, ale funkcjonariusze nie odpowiadają.

Masz Niepodległości 2020

Wczoraj ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości.W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji.

W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek. Wydarzenie zostało zakończone po godzinie 17.00.

