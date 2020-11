Wiceminister zdrowia poinformował, kiedy Polska otrzyma duże ilości szczepionki na koronawirusa

– Kiedy to będzie w dużej ilości - myślę, że na początku pierwszego kwartału przyszłego roku – powiedział Kraska w porannym wywiadzie dla Radia Plus, pytany o możliwości szczepień przeciw COVID na szeroką skalę w Polsce.

– Na pewno w pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić grupę ryzyka - osoby starsze - powyżej 60-65. roku życia i oczywiście personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem – zaznaczył. – Myślę, że będzie to koniec grudnia – dodał. – W dalszej kolejności będą szczepione następne grupy społeczne – zaznaczył wiceminister.

Przypomniał, że Komisja Europejska podpisała umowy na dostawy szczepionek nie tylko z firmą, która już zadeklarowała, że szczepionka jest gotowa, ale też z trzema innymi. – W ramach tych umów szczepionki otrzyma też Polska – dodał. – Która firma będzie pierwsza gotowa, która uzyska certyfikację, czyli że szczepionka będzie nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, wejdzie na rynek – mówił.

Zapewnił, że jesteśmy gotowi na szybkie i na dużą skalę szczepienia, gdy już będzie ona dla nas dostępna.

– Po niedzieli w punktach pobrań i wszystkich SOR-ach w Polsce mają być dostępne szybkie testy antygenowe, których wynik jest już po 15-20 minutach – zapowiedział. – Zakupiliśmy milion tych testów – podał.

Jego zdaniem pozwoli to znacząco zwiększyć dostępność ich - szczególnie w miejscach, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem z koronawirusa i gdzie trzeba zdecydować, do jakiego szpitala mają trafić - dedykowanego zarażonym, czy ogólnego. Kraska ma również nadzieję, że rozładuje to kolejki karetek przed szpitalami.