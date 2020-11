Marsz Niepodległości. Macierewicz publikuje zaskakujące nagranie

W środę w Warszawie tysiące osób pojawiło się pieszo na Marszu Niepodległości, mimo że zgodnie z zapowiedziami organizatorów demonstracja miała być w tym roku zmotoryzowana ze względu na pandemię koronawirusa. W trakcie marszu doszło do zamieszek i starć z policją.

Antoni Macierewicz opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie, w którym – w towarzystwie dwóch mężczyzn – skomentował wczorajsze wydarzenia w stolicy. – Wspaniały marsz. Byłby wspaniały, dzięki patriotyzmowi polskiej młodzieży. Tylko że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione – mówił polityk PiS.

– Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, chociaż to Antifa zaatakowała polskich patriotów. (…) Nie wiemy, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione – podkreślił Macierewicz.

Dalej nawiązał do postrzelenia gumową kulą fotoreportera "Tygodnika Solidarność" Tomasza Gutrego. – Został postrzelony w twarz, z bliskiej odległości. To musi zostać wyjaśnione i konsekwencje tego muszą zostać wyciągnięte wobec winnych – oświadczył były szef MEN.

"Młodzież jest zszokowana"

Macierewicz uważa, że "ta młodzież patriotyczna, która przeszła przez Warszawę po to, żeby powiedzieć, że jest za niepodległością, za wiarą, za patriotyzmem, że chce odbudować Polskę silną, która czerpie z tysiącletniej historii, która chce chronić życie, która chce ochronić nasz dorobek, ta młodzież jest zszokowana".

– Nie może dochodzić do tego, że policja, gdy dochodziło do ataków na Kościół, mówiła, że jest neutralna, a wtedy, kiedy czcimy pamięć naszej niepodległości, strzela do polskich patriotów. Tak być nie może – powiedział Macierewicz. Jak dodał, "ta siła, która została pokazana, siła polskiego społeczeństwa, narodu, przede wszystkim młodzieży polskiej, jest zdolna do zjednoczenia polskiej prawicy".

Pod koniec nagrania odzywa się jeden z mężczyzn stojących obok Macierewicza i mówi: – Należy także wyłapać wszelkich prowokatorów z lewej strony sceny politycznej. Nie może być tak, że oni są całkowicie bezkarni, zarówno dziś, jak i pod kościołami. Czołem wielkiej Polsce.