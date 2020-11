Epidemia w Poznaniu. Jaśkowiak chce zwiększenia liczby pogrzebów

W czasie czwartkowej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział, że obecnie czas oczekiwania na pogrzeb na cmentarzach komunalnych wynosi ponad tydzień. – Musimy zwiększyć liczbę pogrzebów przynajmniej o 20 w skali tygodnia – zaznaczył.

– Będziemy chcieli również umożliwić pogrzeby w soboty, dlatego, że w warunkach zimowych nie chcielibyśmy, aby pogrzeby odbywały się po zmierzchu. Obecnie odbywają się one od godz. 8 do mniej więcej godz. 15. Natomiast będziemy starali się tak je organizować, żeby odbywały się one jeszcze za dnia, stąd konieczność, by były również w soboty – powiedział.

Wskazał, że miasto jest przygotowane na ewentualną większą liczbę zgonów mieszkańców w związku z pandemią. – Jesteśmy w stanie w ciągu dwóch dni zabezpieczyć takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie przechowywać około 500 zwłok – powiedział.

Co dziesiąty mieszkaniec miasta zakażony?

Jaśkowiak podał, że obecnie w Poznaniu zakażonych SARS-CoV-2 jest ponad 10 tys. osób, a w powiecie poznańskim ponad 8 tys. – Tak naprawdę ta liczba prawdopodobnie jest znacznie większa. To są osoby, u których wykonano testy, te osoby, które przechodzą COVID-19 w sposób objawowy (…) szacujemy, że w Poznaniu zakażonych może być kilkakrotnie więcej osób, które po prostu nie mają objawów, a to oznaczałoby, że co 10., co 15. mieszkaniec Poznania jest zakażony – ocenił.

Jaśkowiak podał, że w miejskim szpitalu im. J. Strusia, który jest główną placówką w regionie przyjmującą pacjentów z COVID-19, obecnie hospitalizowanych jest 375 pacjentów, z czego 32 jest podłączonych do respiratorów. – Do tej pory w tym szpitalu, od początku pandemii, mieliśmy 635 zgonów – poinformował. Dodał, że obecnie 64 osoby przebywają w poznańskim izolatorium.

Prezydent przekazał, że budowa szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich "idzie zgodnie z planem". Nowa placówka według założeń ma zacząć działać do końca listopada. – Jutro będzie gotowa izba przyjęć – przekazał Jaśkowiak.

Brakuje personelu medycznego

– Na dzisiaj najtrudniejszym elementem do rozwiązania jest kwestia kadry. To jest zadanie, które spoczywa na barkach wojewody i rektora Uniwersytetu Medycznego, który się w to zaangażował. Mam nadzieję, że uda się zgromadzić odpowiedni personel i zgonie z planem już w ciągu kilku dni nastąpi coś na kształt takiego treningu, by ten szpital mógł rozpocząć swoją aktywność już pod koniec miesiąca – powiedział samorządowiec.

Według czwartkowych danych minionej doby w całej Wielkopolsce potwierdzono ponad 2 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2. Najwięcej przypadków wykryto w Poznaniu – 531, powiecie poznańskim – 383 oraz powiecie gnieźnieńskim – 92.

Od początku pandemii w województwie wielkopolskim potwierdzono ponad 65 tys. zakażeń SARS-CoV-2. Do tej pory wyzdrowiało prawie 18 tys. osób a ponad 46 tys. to tzw. przypadki aktywne. Z powodu koronawirusa zmarło 881 mieszkańców regionu.