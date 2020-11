Wypij: Ta zaszczytna funkcja absolutnie przerasta możliwości Trzaskowskiego

Wczoraj ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości.W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji.

W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek. Wydarzenie zostało zakończone po godzinie 17.00.

– To już widać bardzo wyraźnie od kilku miesięcy, że Rafał Trzaskowski czy zaszczytna funkcja prezydenta Warszawy, absolutnie przerasta możliwości Rafała Trzaskowskiego i każde takie wydarzenie tylko potwierdza, że absolutnie nie dorósł do tej funkcji. To jest zbyt duży zaszczyt, na który absolutnie on nie zasługuje – mówił Michał Wypij w rozmowie z PR24.

Decyzja Trzaskowskiego

"W związku z negatywną opinią Sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację 11 listopada zgłoszonego Marszu Niepodległości" – kilka dni temu przekazał Trzaskowski na Twitterze, załączając opinię inspekcji sanitarnej, o którą również wystąpił wojewoda, która wskazuje na trudną sytuację epidemiczną szczególnie w Warszawie i całym Mazowszu.

W rozmowie z Polsat News prezydent Warszawy stwierdził, że nie mógł wydać innej decyzji. – Nie wydałem zgody, bo nie da się wydać zgody w momencie, kiedy mamy rozporządzenia rządowe, które nie pozwalają ludziom się gromadzić. Stąd moja decyzja, potwierdzona z resztą przez sąd – stwierdził.

Z kolei już wczoraj po Marszu Trzaskowski stwierdził, że to Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za zamieszki.

