Winnicki odpowiada na oświadczenie PiS. "Czy możesz przytoczyć choć jeden przykład?"

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zebrało się w czwartek w centrali partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, aby omówić sytuację w kraju po środowym Marszu Niepodległości. Wieczorem rzeczniczka tej partii Anita Czerwińska opublikowała stanowisko w tej sprawie. W oświadczeniu pojawiły się słowa krytyki pod adresem polityków Konfederacji.

Jest oświadczenie PiS ws. Marszu Niepodległości

Jak podkreślono, pewne formacje polityczne, w szczególności przedstawiciele Konfederacji, przyjmują taktykę "im gorzej, tym lepiej". "Jednym z elementów tej taktyki jest przejmowanie wulgarnego języka totalnej opozycji w różnych odmianach, co jest szczególnie kompromitujące. PiS odrzuca tego rodzaju postawę" – czytamy. "Zawsze dążyliśmy i będziemy dążyć do tego, by sytuacja Polski i jej obywateli, sytuacja Polaków, poprawiała się, a perspektywy naszej Ojczyzny były coraz lepsze" – dodano.

Na zarzuty te odpowiedział za pośrednictwem Twittera polityk Konfederacji, poseł Robert Winnicki. "Rzeczniczka PiS wini za wczorajsze brutalne działania policji cały świat a zwłaszcza... Konfederację" – zaczął swój wpis, po czym zwrócił się do Anity Czerwińskiej: Poza wszystkim - powiedz mi @RzecznikPiS, czy możesz przytoczyć choć jeden przykład przejmowania wulgarnego języka totalnej opozycji' przez posłów Konfederacji? Jeden jedyny?".

Do tej pory Winnicki nie doczekał się odpowiedzi.

