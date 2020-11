"Póki rodzą się bohaterskie dusze...". Wyjątkowe życzenia od premiera dla wyjątkowej osoby

Dokładnie 100 lat temu, 14 listopada 1920 roku, urodziła się Lidia Lwow-Eberle - żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka, działaczka społeczna, polska patriotka i bohaterka. Życzenia jubilatce złożył premier Mateusz Morawiecki.

– Pani Lidia obchodzi dzisiaj wyjątkową rocznicę. Ale chciałabym, aby wiedziała Pani, że jest to również wyjątkowa rocznica dla całej Polski – mówi na nagraniu zamieszczonym na Facebooku premier. – Wiem, że tak jak dla milionów Polaków, tak i dla Pani, nie było to łatwe 100 lat. Miłość do Polski zawsze była trudna, bo zobowiązywała do największych wyrzeczeń. Ale to właśnie ten trud pozwalał ukształtować kryształowe, niezłomne charaktery. Bez Pani poświęcenia, bez Pani życia oddanego służbie ojczyźnie Polska nie miałaby szans przetrwać ostatnich stu lat. Choć wiele sił włożono, by Polskę wymazać z historii, to nie można jej było wymazać z polskich serc – wskazuje szef rządu

– Droga Pani Lidio, proszę przyjąć ode mnie najgorętsze życzenia zdrowia, ludzkiej życzliwości i wszelkiego dobra. Ale przede wszystkim proszę przyjąć podziękowania za Polskę wolną i niepodległą. Póki rodzą się bohaterskie dusze, takie jak Pani, Polska nie może zginąć. Niech najlepszym życzeniem będzie zobowiązanie jeszcze ciężkiej pracy o Polskę godną Pani marzeń – podkreśla Mateusz Morawiecki.