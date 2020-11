Najnowszy sondaż. Bardzo dobre wieści dla PiS. Dramat Konfederacji

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "WP". Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyłaby 33 proc. głosów. Ten wynik oznacza poprawę w stosunku do podobnego sondażu sprzed dwóch tygodni o 4 punkty procentowe.

Praktycznie żadnych zmian względem poprzedniego sondażu nie zanotowała Koalicja Obywatelska. Obecnie popiera ją 24,1 proc. respondentów. To zmiana na plus o zaledwie o 0,1 punkt procentowy. Oznacza to, że partia Borysława Budki nie zyskała nic na ostatnich problemach Zjednoczonej Prawicy.

Na trzecim miejscu uplasowała się partia Szymona Hołowni. Polska 2050 cieszy się poparciem 13,1 proc. badanych. To mniej o 1,8 pp w porównaniu z ostatnim badaniem. Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem 8,4 proc. (wzrost o 1,5 pp). Na dalszych miejscach sklasyfikowano Koalicję Polską 5 proc. – (wzrost o 1,7 pp.) oraz Konfederację z wynikiem 2,3 proc. poparcia (spadek o 3 pp). Partia Krzysztofa Bosaka nie weszłaby z takim wynikiem do Sejmu.

Niezdecydowani wyborcy stanowią 14 proc. badanych. Frekwencja wyniosłaby 49,8 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) został przeprowadzony w dniach 13-14 listopada na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj także:

Kownacki: To wy sprowokowaliście pseudokibiców. Kierwiński: Tych ludzi wyprowadził Kaczyński



Czytaj także:

Lider Bayer Full komentuje wsparcie z resortu kultury, „Nie mogę zdradzić szczegółów”