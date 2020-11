Wstrzymane miliony dla celebrytów. Czarzasty: Nie żałuję, rzygam

Gmyz: On nie cofnie się przed niczym, bo nie ma się już gdzie cofać

Giertych ma świadomość, że to co znaleziono w „domku letniskowym” go pogrąży do reszty. I musi zrobić ze zwykłego przestępstwa sprawę polityczną – podkreśla publicysta "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.