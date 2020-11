Lisiecki odejdzie z PiS do Konfederacji? "Zapraszam wszystkich do pójścia w moje ślady"

"Oooo... piszą o mnie, że się dokądś wybieram. Więc informuję, że w zeszłym tygodniu za namową znajomej przystąpiłem do koła... różańcowego. Zapraszam wszystkich chętnych do pójścia w moje ślady" – skomentował Lisiecki sugestię jednego z profili, że dołącza do "buntowników z PiS" i zamierza zmienić ugrupowanie na Konfederację.

Na początku listopada media donosiły, że tzw. Piątka dla zwierząt, czyli zestaw propozycji nowelizujących ustawę o ochronie zwierząt, doprowadził do głębokich podziałów w partii rządzącej. Jak informowała w ostatnim czasie Interia, coraz bardziej realny staje się scenariusz utraty przez PiS większości w Sejmie. Serwis wskazywał, że Jan Krzysztof Ardanowski wraz z grupą innych przeciwników ustawy futerkowej ma już dość szabel, by założyć swoje koło poselskie, a teraz gra toczy się o klub. Z ustaleń serwisu wynika, że część zawieszonych posłów partii rządzącej zdecydowało się opuścić szeregi formacji Jarosława Kaczyńskiego.

