Wiceminister zdrowia: Najbliższe dni potwierdzą, czy pacjentów z COVID-19 jest mniej

Resort zdrowia w poniedziałek poinformował, że wykryto kolejne 20 816 chorych na COVID-19. Łącznie – od początku epidemii w Polsce – zdiagnozowano 733 788 przypadków tej choroby. W sumie zanotowano 10 491 zgonów, w poniedziałek 143. Ostatniej doby laboratoria wykonały ponad 35,1 tys. testów, w sumie przetestowano już 5 mln 439 tys. 161 osób.

Lekarze rodzinni zlecili dotąd 991 tys. 537 testów. W poprzednich dniach laboratoria wykonały odpowiednio: w niedzielę ponad 46,6 tys., w sobotę 56 tys., w piątek ponad 57,5 tys. testów.

Komentując dobowe dane o przeprowadzanych badaniach w kierunku wykrycia SARS-CoV-2, wiceminister stwierdził, że tak naprawdę niewiele się zmieniło.

– Z tego co słyszymy, to mniej pacjentów z podejrzeniem koronawirusa zgłasza się do lekarzy. Trzeba jednak brać pod uwagę też obserwowaną od miesięcy tendencję, że testów po weekendzie jest zawsze mniej – stwierdził Kraska.

Dodał, że za wcześnie na formułowanie jednoznacznych wniosków. – Wiele zależy od tego, co przyniosą najbliższe dni, czy potwierdzą tezę, że faktycznie pacjentów objawowych jest mniej – powiedział.

Przyznał też, że typowanie do pobierania wymazów osób chorych przez lekarzy jest też coraz bardziej trafne. – Dzisiejsze dane pokazują, że u 60 proc. osób, u których zlecono test, wykryto wirusa. Sugeruje to, że lekarze rodzinni trafniej typują osoby zakażone. Ta trafność jest rzeczywiście coraz wyższa – wyjaśnił.