Komunikat ws. pogrzebu kard. Gulbinowicza. "Ta informacja nie będzie podana do wiadomości publicznej"

Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Wicerzecznik partii komentuje

Wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że jest zjednoczona. My dzięki temu wygrywamy. Myślę, że nasi koledzy powinni wziąć to sobie do serca – stwierdził Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik PiS.