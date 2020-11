"Widzą szaleństwo Kaczyńskiego...". Budka: Posłowie PiS-u uciekają z tonącego statku

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej "Czarnej księdze 5 lat rządów PiS", przewodniczący Platformy Obywatelskiej przypomniał, że minął rok odkąd rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania, a także pięciu lat "bardzo złych rządów Zjednoczonej Prawicy". Borys Budka podkreślił, że jest to dobry czas na podsumowanie, tych "pięciu złych lat, które doprowadziły Polskę do momentu, w którym chaos i dezorganizacja stały się kluczem i słowem powszechnych".



– Przygotowaliśmy księgę, która opisuje to, co stało się w Polsce przez ostatnie 5 lat. To jest niestety obraz nędzy i rozpaczy, jak można Polskę doprowadzić do tego, o czym PiS mówiło 5 lat w swojej kampanii wyborczej – przekonywał. Polityk stwierdził, że nikt nie przypuszczał, że używane przez PiS w kampanii wyborczej w 2015 roku hasło "Polska w ruinie" stanie się hasłem przewodnim tej władzy. – Nikt nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie można ponieść klęskę niemal w każdej dziedzinie życia, za którą PiS się zabrało – dodał.

Lider PO wskazywał, że w tym okresie Koalicja Obywatelska proponowała wiele dobrych rozwiązań. – Do samych ustaw covidowych zgłosiliśmy ponad 20 dobrych projektów, nowelizacji, kilkaset poprawek. Gdyby choć część została przyjęta, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu – mówił.

Budka przekonywał w swoim wystąpieniu, że "władza się sypie, traci większość i nie mając pomysłu na to, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, po prostu zajmuje się sobą".

– Od kilku miesięcy widzimy państwo pogrążające się w chaosie. Już pierwsi posłowie PiS-u uciekają z tonącego statku. Uciekają właśnie dlatego, że widzą szereg błędów popełnianych przez Morawieckiego i jego ekipę. Widzą szaleństwo Kaczyńskiego, który w każdym obszarze prowadzi Polskę w obszary chaosu – podkreślał.

