Od kiedy luzowanie obostrzeń? Niedzielski: Do tego czasu żadnych zmian nie będzie

Podczas konferencji prasowej we wtorek minister Niedzielski ocenił, że sytuacja epidemiczna w kraju "co najmniej się stabilizuje". – Ona się stabilizuje w bardzo różnych wymiarach, ale tym najważniejszym (...) jest dzienna liczba zachorowań i też kwestia zajętości infrastruktury szpitalnej – wskazał.

Zwrócił uwagę, że we wtorek po raz pierwszy od dwóch tygodni liczba dziennych zachorowań spadła poniżej 20 tys. Dodał, że w ostatnich tygodniach można było zaobserwować systematyczny spadek dynamiki rozwoju pandemii.

"Najgorsze za nami"

Minister ocenił, że "przebieg pandemii w ostatnich 2-3 tygodniach jednak nie rozwijał się wykładniczo, tak jak działo się to wcześniej". – W związku z tym na pewno mieliśmy taki okres stopniowej stabilizacji liczby zachorowań. Można powiedzieć, że teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć i stwierdzić, że to co jest najgorsze mamy w pewnym sensie za nami – powiedział.

Kiedy luzowanie obostrzeń?

Minister zdrowia odniósł się także do kwestii znoszenia obostrzeń. W najbliższym czasie nie są jednak planowane żadne zmiany. –Ostatnie regulacje dotyczyły okresu do 29 listopada. Do tego czasu żadnych zmian nie będzie. Mam nadzieję, że liczba zachorowań będzie spadać. Na razie nie ma przestrzeni na luzowanie ograniczeń – oświadczył.

