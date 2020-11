Co z bezpieczeństwem szczepionek na COVID-19? "Poddawane są szczególnym restrykcjom"

Jaki czas temu media obiegła informacja, że AstraZeneca przerwała testy nad szczepionką na COVID-19. Czy polski rząd chce kupić szczepionkę od AstraZeneca?

Dr Radosław Sierpiński (prezes Agencji Badań Medycznych): Obecnie dane z I-II fazy badań klinicznych są obiecujące, a na tym etapie AstraZeneca wchodzi w zaawansowane fazy badań, prowadzonych w wielu państwach. Należy podkreślić jednak, ze prace nad potencjalna szczepionką wciąż trwają. Pamiętajmy, że przed firmą jeszcze kolejne etapy badań klinicznych.

Dlatego nikt nie może zagwarantować nam bezpieczeństwa. Przynajmniej na tym etapie.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, szczepionki są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, co zwiększa wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa. Przed dopuszczeniem dostosowania szczepionki są oceniane w wieloetapowych badaniach klinicznych, które podlegają międzynarodowym zasadom etycznym „dobrej praktyki klinicznej” i licznym regulacjom prawnym.

Czyli polski rząd zamierza kontynuować współpracę z AstraZeneca?

Polski rząd będzie z pewnością kontynuował współpracę z AstraZeneca oraz innymi podmiotami pracującymi nad szczepionką przeciwko COVID-19 w celu zapewnienia polskim pacjentom bezpiecznej i skutecznej szczepionki tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Podobno koncern ma zainwestować środki w Polsce. W jaki sposób?

W ciągu najbliższych 5 lat AstraZeneca planuje zainwestować ponad 1,5 miliarda złotych w polski sektor R&D. Większość środków zostanie przeznaczona na inwestycje napędzające dalszy rozwój globalnego centrum badawczo-rozwojowego. Wierzymy, że będzie to katalizator dynamicznego rozwoju całego sektora biotechnologii w Polsce.

Co to oznacza?

Oznaczać to będzie między innymi szersze zaangażowanie kadry akademickiej oraz dalszy transfer know-how i technologii do Polski. Nowe inwestycje w badania, rozwój i wdrożenia to zysk dla krajowej gospodarki. Z raportów dużych firm analitycznych wynika, że badania biomedyczne zwracają się czterokrotnie i to w kilku postaciach. Z jednej strony powstają nowe technologie, które de facto są motorem napędowym dla innowacyjnej gospodarki, z drugiej zaś generują wysokopłatne miejsca pracy.

Czy kupowanie szczepionek "w ciemno" nie niesie ze sobą ryzyka w postaci skutków ubocznych, których na tę chwilę nie jesteśmy w stanie oszacować, bo nie ma badań określających długofalowe skutki?

Na etapie testów klinicznych eksperymentalnej szczepionki przeciw COVID-19 przeprowadzana jest ocena skutków ubocznych. Z tego względu wiele badań zostało wstrzymane do czasu ich ulepszenia. Badania szczepionek poddawane są szczególnym restrykcjom i wymagają zgody licznych organów na wprowadzenie ich do obrotu. Oczywiście biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną, nie mamy jeszcze pewności, że potencjalna szczepionka zagwarantuje nieprzechodzenie choroby, a tylko zmniejszy jej ewentualne objawy i powikłania. Nie znamy również długotrwałej skuteczności badanych preparatów. Na te pytania odpowiedź poznamy pewnie za minimum 2-3 miesiące.

