Jak obejść weto Polski i Węgier? Verhofstadt ma plan

W opinii polityka weto zgłoszone przez Polskę i Węgry to igranie ze zdrowiem Europejczyków.

Jego zdaniem możliwe jest rozwiązanie alternatywne, które pozwoli na obejście sprzeciwu obu państw. – Pozostałych 25 krajów może nawiązać ściślejszą współpracę, tak jak to miało miejsce w przypadku wprowadzenia euro – wskazał.

Guy Verhofstadt ocenia, że zgodnie z unijnymi traktatami, formalnie euro jest walutą UE, ale kraje, aby ją przyjąć, muszą spełnić określone warunki. Tak też mogłoby się stać w przypadku planu pomocy krajom dotkniętym przez pandemię czy wypłaty środków z unijnego budżetu. Według Verhofstadta zgoda UE na polsko-węgierskie weto będzie świadczyła o całkowitej utracie wiarygodności przez UE. Oznacza przyjęcie planu pomocowego, ale zastosowania go w tych krajach, które spełniają warunki – w tym wypadku przestrzegają zasad praworządności.

– To jest legalne, to jest logiczne, to jest konieczne – zaznacza Belg.

W czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić informację na temat stanowiska polskiego rządu ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

