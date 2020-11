Mentzen: Czekam teraz na fikołki zwolenników PiS

"Dzieje się rzecz niebywała". Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. słów Kaczyńskiego

To są oskarżenia, za które KO złoży wniosek do prokuratury, bo my się nie damy obrażać – zapowiedziała Barbara Nowacka w reakcji na słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.