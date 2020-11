Z Hiszpanii płyną słowa poparcia dla Polski i Węgier. Europoseł: Tak nie może być!

Polska i Węgry zawetowały unijny budżet. Jest to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która wprowadziła mechanizm powiązania unijnych wypłat z praworządnością. Po swojej decyzji, oba kraje zostały poddane ostrej krytyce, zwłaszcza polityków niemieckich.

Tymczasem słowa wsparcia do Polaków skierował eurodeputowany Hermann Tertsch, który jest w Hiszpanii żywą legendą dziennikarstwa. Jako korespondent El País był świadkiem demokratycznych przemian w Polsce, Jugosławii, Niemczech i na Węgrzech, które sprawozdawał dla największych mediów w Hiszpanii. Pracował przez wiele lat w radio i telewizji hiszpańskiej, stąd cieszy się w kraju ogromną rozpoznawalnością i uznaniem. Przez ostatnie lata był felietonistą dziennika ABC a od czerwca 2019 eurodeputowanym z ramienia partii VOX.

W wielu debatach publicznych, w których atakowano Polskę za rzekomy brak praworządności, stawał w obronie stanowiska polskiego rządu i zawsze podkreśla niezłomność i rolę Polaków w zjednoczeniu Europy. Dwukrotnie gościł na łamach „Do Rzeczy" udzielając dłuższego wywiadu.

W zamieszczonym na Twitterze wideo Tertsch wspiera decyzję Morawieckiego i Orbana.

– Polska i Węgry powiedziały „dość". Powiedziały, że nie da się znosić dalej bezczynnie wszystkich tych gróźb i szantaży, którym są stale poddawani, aby zmusić ich do zmiany polityki, choć przecież nie na taką głosowali w wolnych wyborach. Polacy głosowali na prawicę, a tymczasem usiłuje im się z góry narzucić dyktat ideologiczny lewicy z Brukseli. Tak nie może być! O tym nikt nie uprzedzał – mówi europoseł.

– Teraz otrzymali także wsparcie od Słowenii, która potwierdza, że nigdzie nie napisano aby kraje członkowskie miały potulnie realizować politykę i cele socjaldemokratów lub lewicy z Brukseli, niezależnie jak wielkim czy większościowym wsparciem cieszy się ona wśród innych partii czy krajów. Polskę i Węgry oskarża się o demontowanie demokracji, a przecież to fałsz. To demokracja Hiszpanii jest w niebezpieczeństwie ale o tym jakoś nic się nie mówi. Milczą, choć teraz głosuje się nad usunięciem języka hiszpańskiego jako oficjalnego w Hiszpanii, demontuje się instytucje życia publicznego, próbuje obalić się króla, paktując przy tym z filo-terrorystami, separatystami i narko-dyktaturami z Ameryki Łacińskiej. To co dzieje się teraz w Hiszpanii jest największym skandalem i niebezpieczeństwem dla całej Europy, ale o tym nic się nie mówi w Komisji Europejskiej, zauroczonej samą sobą i skoncentrowanej na planach inżynierii socjalnej i sprawach klimatu – podkreślił.

– Tymczasem oskarża się Polskę i Węgry. Stąd wyrazy mojej solidarności. To Polska i Węgry toczą batalię w obronie suwerenności narodów europejskich, a to przecież powinno być w interesie wszystkich krajów które nie chcą ugiąć się pod tym socjalistycznym walcem. Dziękuję! – zakończył polityk partii VOX.

