Sobolewski: Potrzebujemy 2-3 kadencji

– Do tego aby reforma sądownictwa została dokończona potrzebna jest nie jedna kadencja. Do tego potrzebne są 2-3 kadencje, a by móc powiedzieć, że skutecznie wprowadziliśmy takie zmiany, które będą niemożliwe do odwrócenia gdyby ktoś po nas przejął władzę – stwierdził polityk.

– Żeby obywatel zobaczył, że jest lepiej ten okres jest za krótki. Za krótki aby wprowadzić takie zmiany, które pozwolą suwerenowi, obywatelowi powiedzieć, że wreszcie coś drgnęło w funkcjonowaniu władzy sądowniczej na korzyść – ocenił.

"Nie narażajcie ludzi na to co już widzieliśmy"

Sobolewski odniósł się również do wczorajszych protestów. Pytany o działania policji podczas środowej manifestacji mówił: „Wszelkie manifestacje są teraz nielegalne. Apelujemy do tych, którzy je organizują: nie narażajcie ludzi na to co już widzieliśmy. Po dwóch tygodniach od ostatnich manifestacji liczba zakażeń wzrosła dramatycznie".

Dopytywany o zachowanie policji wobec poseł Magdaleny Biejat stwierdził, że "to powinno być wyjaśnione". – Ta sytuacja kiedy użyty został gaz pieprzowy, nie wiem czy przez policjanta, bo to nieumundurowana osoba, to powinno być wyjaśnione w ramach wewnętrznych procedur policji. Jednak pytam i Panią Poseł Biejat i Marszałka Czarzastego i innych nieodpowiedzialnych polityków z totalnej opozycji: co robili na nielegalnym zgromadzeniu, łamiąc prawo i narażając ludzi na utratę zdrowia i życia (...) Pan marszałek Czarzasty nie tylko nie został pobity i nie naruszono jego nietykalności cielesnej, ale to on próbował atakować policjantów, nie wylegitymował się przed nimi, a potem próbował im tłumaczyć, że jest marszałkiem i nie wiem... że powinni przed nim klęknąć, przepuścić" – ocenił.

