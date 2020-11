"Nie zasługujecie na taki los!". Hołownia apeluje do policjantów

Wczoraj przed gmachem Telewizji Polskiej w Warszawie środowiska lewicowe i feministyczne zorganizowały kolejny protest w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Wobec uczestników zgromadzenia policja użyła gazu pieprzowego i siły fizycznej. Kilka osób zatrzymano w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów. W związku z tymi wydarzeniami głos zabrał Szymon Hołownia.

We wpisie zamieszczonym na Facebooku zwrócił się z apelem do funkcjonariuszy policji. "Apeluję dziś do policjantów, którzy są ludźmi honoru: nie dajcie z siebie zrobić ZOMO Kaczyńskiego. Nie zasługujecie na taki los!" – podkreślił i dodał: "Apeluję, bo wczoraj władza zaatakowała, właśnie rękami policjantów w cywilu, podstawowe prawa obywatelek i obywateli Polski".

"Prawo do wolności zgromadzeń i wyrażania poglądów. Wmieszani w tłum nieumundurowani policjanci pałujący manifestantów, to nasza polityczna rzeczywistość. Nie łudźmy się, że demokratyczna. Prawo do nietykalności cielesnej posłów, którzy jako nasi przedstawiciele są objęci immunitetem. Nieważne czy reprezentują Lewicę czy Konfederację. Bicie ich przez policję jest dowodem zdziczenia struktur państwa. Prawo do wolnych sądów pogwałcili rządzący rękami tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która uchyliła wczoraj immunitet i prawo do orzekania sędziego Igora Tuleyi. Sędzia, który służył państwu, a nie partii, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu i immunitetu przez politycznych nominatów PIS" – czytamy.

Hołownia podkreśla, iż nie wie, czy to kwestia miesięcy czy tygodni, ale "ta władza musi upaść". "Dziś solidaryzuję się ze wszystkimi, którzy poczuli na plecach jej pałki. I zapewniam Was, że po wyborach przywrócimy taką Polskę, w której prawa człowieka i obywatela są na pierwszym miejscu. Polskę, w której chce się żyć. I której nie strach się budzić" – zakończył swój wpis.

Czytaj także:

"Wyszła wasza hipokryzja!". Mocne wystąpienie WinnickiegoCzytaj także:

"Dzieje się rzecz niebywała". Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. słów Kaczyńskiego