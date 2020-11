Scheuring-Wielgus o Kaczyńskim: Ten koleś na maksa mnie wku***a

W nagraniu opublikowanym na Facebooku Scheuring-Wielgus oceniła, że wczoraj w Warszawie była "gorąca noc". – Miała być blokada Sejmu, ale Sejm sam się zablokował, to znaczy Kaczyński zablokował Sejm. Po raz pierwszy coś takiego zobaczyliśmy – oceniła.

Dalej przekonywała, że protestujący zorganizowali "radosne, pokojowe spacery". – W pewnym momencie policjanci, na czyjś rozkaz, rozpoczęli w kilku miejscach blokowanie ulic, tak aby tłum, który szedł ulicami Warszawy, został zaklinowany – dodała. Według niej funkcjonariusze "robili wszystko, żeby ludzie nie mogli się wydostać".

"Bili ludzi gdzie popadło"

– Na placu przy TVP doszło do bijatyki ze strony policjantów. Było mnóstwo policjantów nieoznakowanych, w charakterystycznych maseczkach. Mamy to wszystko sfilmowane. Oni po prostu w którymś momencie zaczęli regularnie walić pałami teleskopowymi. Bili ludzi po plecach, gdzie popadło. To są straszne widoki. Potem w ruch poszedł gaz łzawiący – mówiła Scheuring-Wielgus.

Według jej relacji, kiedy inna posłanka Lewicy, Magdalena Biejat wyjęła legitymację poselską i chciała interweniować, policjant psiknął jej gazem w oczy. – Ludzie, w jakim my kraju żyjemy?! Czy wyście w tej policji powariowali?! – pytała Scheuring-Wielgus.

"Szaleniec, mały dyktatorek, szlag mnie trafia"

Odnosząc się do wczorajszego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, powiedziała: – Kaczyński, ten szaleniec, mały dyktatorek znowu wlazł na mównicę w ferworze emocji i powiedział do posłanek i posłów opozycji, że wszystkich nas wsadzi do więzienia i że mamy krew na rękach.

– Ten facet jest nienormalny, oderwał się od rzeczywistości. Rujnuje wszystko to, co Polska zdobyła od '89 roku. Po prostu szlag mnie trafia, jak myślę sobie o Kaczyńskim, o tym jego egoizmie. Mam nadzieję, że jego bycie u władzy skończy się po prostu za moment. Brak mi słów, bo mnie po prostu ten koleś na maksa wku***a. Co tu będę mówić, to jest najlepsze słowo – stwierdziła.

