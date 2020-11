Biedroń: To przerażające

– Rządzący zamiast rozwiązywać kolejne problemy społeczne, czy polityczne tylko je pogłębiają. Nie żyje nam się lepiej – mówi Robert Biedroń w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk stwierdził, że wszyscy boją się o przyszłość swoich rodzin. Jego zdaniem Polska powinna doganiać Francję i Niemcy, by ludzie mogli godnie żyć, a rząd straszy tylko polityką UE: – Wszystko jest niszczone i to najbardziej mnie smuci.

Eurdeputowany odniósł się też do napięcia na polskich ulicach. – Rząd używa coraz bardziej brutalnych metod, by przedłużyć swoją kadencję. Jak słucham Łukaszenki i jak słucham Kaczyńskiego, to myślę że bliżej jest nam dzisiaj do unii polsko-białoruskiej niż do UE. To przerażające – mówi polityk Wiosny.

Wcześniej Biedroń napisał na Twitterze: "Władza przekracza kolejne granice. Dla utrzymania władzy Kaczyński jest w stanie pobić kobiety, potraktować gazem posłankę i pozwolić policji na wejście do domu 14-latka, który na mediach społecznościowych wspiera Strajk Kobiet".

Czytaj także:

Żulczyk: To zdrajcy Polski i Polaków. Wyp******aćCzytaj także:

"Skończy jak Mussolini". Wałęsa uderza w Kaczyńskiego