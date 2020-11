Szkoły otwarte po 29 listopada? Prof. Horban zabrał głos

Czy pandemia jest w odwrocie? – Aż tak, żeby spadło nam do 5 tys. zakażeń dziennie, czy poniżej, to takich cudów nie ma. Wirus zachowuje się tak, jak się zachowuje, i nawet zaklęcia najlepszego ministra zdrowia na niego nie działają. To będzie spadało relatywnie wolno i to zależy od nas – wskazał ekspert w programie "Newsroom".

– Ja jestem zwolennikiem uruchomienia szkół, zwłaszcza z klas 1-3 już w grudniu. W drugą stronę jak to było zamykane, ci najmłodsi są mało winni. Galerie handlowe i sklepy są do rozważenia, decyduje o tym wiele czynników. Głównie chodzi o ograniczanie kontaktów międzyludzkich i dużych skupisk. Wykorzystuje się do tego logowanie do stacji komórkowych, pewna forma – co tu dużo ukrywać - śledzenia obywatela, na którą sam się godzi, bo nosi komórkę przy sobie. Spada mobilność społeczeństwa, i o to nam chodzi. Jeżeli się otworzy, to znowuż zaczną sobie ludzie biegać po galeriach, dwa tygodnie wytrzymamy – stwierdził prof. Horban.

Koronawirus w Polsce

Mamy 23 975 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i rekordową liczbę zgonów – poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe przypadki zakażenia dotyczą województw: śląskiego (4377), mazowieckiego (3041), wielkopolskiego (2153), dolnośląskiego (1808), małopolskiego (1670), pomorskiego (1499), łódzkiego (1288), zachodniopomorskiego (1185), lubelskiego (1108), podkarpackiego (1096), warmińsko-mazurskiego (1025), świętokrzyskiego (945), kujawsko-pomorskiego (940), opolskiego (682), lubuskiego (641), podlaskiego (517).

"Z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 513 osób" – przekazał resort zdrowia.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 796 798, z czego 12 088 osób zmarło.

Czytaj także:

Prof. Domański: Koniec epidemii zwiększy poparcie rząduCzytaj także:

Wiceszef MZ: Pandemia poturbowała system opieki zdrowotnej