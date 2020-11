Poseł PiS po ponad miesiącu opuścił szpital. "To był trudny czas walki o zdrowie"

Informację o opuszczeniu szpitala parlamentarzysta przekazał na Twitterze. "Dobiega końca mój ponad miesięczny pobyt w szpitalach, spowodowany zakażeniem Covid-19" – napisał Jerzy Polaczek, przyznając że był to "trudny czas walki o zdrowie".

"[...] ale również cenne doświadczenie uczące dobrze pojętej pokory i szacunku dla pracy lekarzy i personelu medycznego" – dodał.

O potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poseł Polaczek poinformował we wtorek 13 października. Dzień później karetka pogotowia przewiozła go do szpitala MSWiA w Katowicach z silnymi objawami choroby: gorączką, ostrym kaszlem i osłabieniem organizmu.

