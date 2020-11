Politycy spotkali się z Tuskiem. Rozmawiali o praworządności

"O wartościach, prawdzie i praworządności, ale także o marzeniach dla Gdańska, Polski i Europy rozmawiamy z Panem Przewodniczącym Donaldem Tuskiem i Panem Ministrem Pawłem Kowalem" – napisała na Twitterze Dulkiewicz i dołączyła zdjęcie ze spotkania.

Paweł Kowal to obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, kiedyś związany z PiS. W latach 2006–2007 był sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

We wtorek w Polsat News Kowal stwierdził, że jeśli polskiemu rządowi nie podoba się powiązanie praworządności z wypłacaniem unijnych funduszy to powinien negocjować, a nie wetować cały budżet. Pytany o brak poparcia Polaków dla powiązania unijnych funduszy z praworządnością stwierdził, że wynika to z braku zrozumienia.

– Ja jestem wierny temu, co napisał kiedyś Pius XI: czasami bywa tak, że większość się myli, bo trzeba ludziom wytłumaczyć na czym to polega – tłumaczył polityk.

Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.



Wczoraj Tusk napisał na Twitterze: "Czas na zjednoczenie wysiłków całej opozycji. Sprawy zaszły zbyt daleko. To polskie «być albo nie być»".

Czytaj także:

