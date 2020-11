Wrocław: Groźne zanieczyszczenie na rzece Ślęży

Z kanału burzowego do rzeki wydobywała się substancja ropopochodna. Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" przekazał, że do tej sytuacji doszło w pobliżu mostu drogowego w okolicach ulic Ostrowskiego i Krzemienieckiej.

Nie wiadomo, skąd wzięła się substancja. Jej wypływ z kanału burzowego powtrzymano specjalną kurtyną. Dwie kolejne bariery rozłożono w dole rzeki. Sprawa została zgłoszona policji.

Czytaj także:

Lempart reaguje na decyzję Ziobry: My po prostu szukamy bandytówCzytaj także:

Czy Polacy boją się koronawirusa? Ciekawe badanie