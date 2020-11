Zniszczono wystawę o Wyszyńskim i Wojtyle. "Kompletnie bezsensowny czyn"

Projekt "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia" to efekt starań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. To jego członkowie byli inicjatorami powstania wystawy. Z kolei Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego były odpowiedzialne za przygotowanie grafik i plakatów, które posłużyły do prezentacji obu postaci wybitnych Polaków. Dzięki archiwalnym zdjęciom oraz cytatom widzowie mogli zapoznać się z prezentowaną przez obu duchownych "gramatyką życia", która opiera się na konkretnych wartościach i pojęciach.

Jak poinformował na swoim Twitterze lubelski oddział IPN, wystawa została zniszczona w nocy z 21 na 22 listopada, zaledwie 2 dni po jej otwarciu.

"W nocy z 21 na 22 listopada zniszczono wystawę "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia", która wisiała na ogrodzeniu kościoła pw. Św. Józefata Kuncewicza w Rejowcu" – napisano na Twitterze.

Pracownicy Instytutu nie kryją oburzenia aktem wandalizmu. "To kompletnie bezsensowny i bezmyślny czyn. Oburzające jest to, że ktoś w taki sposób potraktował pamięć o dwóch wielkich Polakach i czyjąś pracę" – stwierdzono w kolejnym wpisie.

Jak zapowiedziano, wystawa powróci na swoje miejsce. IPN w Lublinie zapewnia także, że żadne akty wandalizmu nie powstrzymają procesu upamiętniania postaci św. Jana Pawła II oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego.

"Zapewniamy, że wystawa wróci w to miejsce. Żadne akty wandalizmu nie mogą zatrzymać upamiętnia św. Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego" – napisano.

