Prezydent oddał osocze. "Wszystkich ozdrowieńców do tego zachęcam"

Andrzej Duda zakaził się koronawirusem w drugiej połowie października. Po odbyciu kwarantanny, na początku listopada wrócił do pracy. W poniedziałek poinformował, że oddał osocze.

– Wyzdrowiałem, oddaję osocze i wszystkich was, ozdrowieńców do tego zachęcam – powiedział prezydent na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

– Przyszedłem dzisiaj tutaj do poradni krwiodawstwa po to właśnie, aby to osocze oddać. I chciałem wszystkich państwa z całego serca zachęcić, wszystkich ozdrowieńców, tak jak ja, do tego, aby sprawdzili, czy te przeciwciała posiadają, czy nie, a jeżeli posiadają, to jeśli będzie ku temu zgoda odpowiednich służb medycznych, oddali swoje osocze po to, żeby pomagać innych – podkreślił Andrzej Duda.

