Kosiniak-Kamysz chce zmiany konstytucji. Oto jego propozycja

Polityk przypomniał, że w 2018 roku o wpisaniu członkostwa Polski w UE do konstytucji mówił prezydent Andrzej Duda. – Nasza propozycja to test wiarygodności dla polityków Zjednoczonej Prawicy. Miejcie odwagę podpisać się pod tym projektem. O to samo apelujemy do KO i Lewicy – mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie.

Tłumaczył, że PSL jest zwolennikiem integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE. – Wprowadzaliśmy Polskę do Unii. Jesteśmy jedyną partią centro-prawicową, która określa się jasno po stronie wartości europejskich i naszego uczestnictwa w UE – przekonywał.

– Mamy prostą odpowiedź i prosty sprawdzian. Zgłaszamy wniosek o zmianę konstytucji i wpisanie do niej członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To prosta i krótka zmiana pod względem treści, ale niesie za sobą wartości – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

W ubiegłym tygodniu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

Porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami – 160 mld euro.

