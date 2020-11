Radziwiłł: Nie wyobrażam sobie sytuacji, że pacjent wymagający opieki zostaje sam

Braki kadrowe w systemie opieki zdrowotnej spędzają obecnie sen z powiek dyrektorom placówek medycznych. Według wojewody mazowieckiego istotne jest to, aby pacjenci mieli opiekę medyczną na najwyższym poziomie. – Od momentu wystąpienia pierwszego przypadku zakażenia Sars CoV-2 na terenie naszego kraju, jako wojewoda na bieżąco monitoruję sytuacje epidemiologiczną na Mazowszu i reaguję adekwatnie do zmieniającej się sytuacji w województwie. Cały czas pozostaję w stałym kontakcie m.in. z dyrektorami szpitali, z którymi podczas licznych wideokonferencji omawiam sytuację epidemiologiczną w podległym podmiocie leczniczym – tłumaczy.

Radziwiłł: Nie wyobrażam sobie, że pacjent wymagający opieki zostaje sam

Radziwiłł podkreślił, że jako wojewoda jest zobowiązany do zagwarantowania opieki pacjentom szpitala. – Jednak przede wszystkim jako lekarz nie wyobrażam sobie sytuacji, że pacjent wymagający opieki zostaje sam. Kierując ludzi do pracy w pierwszej kolejności chcę wydawać decyzje dla osób, które zgłosiły się na ochotników. W tym celu wystosowałem pismo do Okręgowej Izby Lekarskiej, aby za pośrednictwem dotrzeć do jak największego grona medyków – mówi portalowi DoRzeczy.pl.

Wojewoda mazowiecki odniósł się także do szpitali tymczasowych. Zdaniem byłego ministra zdrowia młodzi pracownicy systemu ochrony zdrowia mogą się tam wiele nauczyć. – Serdecznie namawiam wszystkich tych, którzy chcieliby zjednoczyć siły i uczestniczyć w tym wyjątkowym czasie przyczyniając się do niesienia pomocy i zwalczania koronawirusa. To doskonała okazja dla studentów V i VI roku do zdobycia doświadczenia i zmierzenia się z trudem wykonywania tego pięknego zawodu. Wszystkich ochotników namawiam do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w powstających placówkach. Nadarza się niezwykła okazja do sprawdzenia się w roli lekarza, ale również, w tych trudnych i ciężkich czasach jako człowieka – stwierdził.

Braki sprzętu? Radziwiłł: Każdy szpital otrzymuje odpowiednie wsparcie

Przy okazji walki z koronawirusem wiele mówiło się też o brakach sprzętu. Wojewoda mazowiecki podkreślił, że monitoruje tę kwestię. – W celu zagwarantowania najbezpieczniejszych warunków pracy oraz zagwarantowania niezbędnego sprzętu w placówkach medycznych na bieżąco monitoruję zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, dysponentów zespołów ratownictwa oraz innych placówek. Dzięki zgłaszanym potrzebom, sukcesywnie przekazujemy m.in. podmiotom leczniczym kombinezony, rękawice i maseczki pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych. Mimo rożnych sprzecznych informacji ukazujących się w mediach, podkreślam raz jeszcze, że każdy szpital, który zgłasza zapotrzebowanie na sprzęt w związku z powiększaniem bazy łóżek do leczenia pacjentów z COVID‑19 otrzymuje odpowiednie wsparcie. Wszystkie zamówione przez szpitale respiratory są sukcesywnie dostarczane. Zawsze w liczbie odpowiadającej zamówieniom złożonym przez szpitale. Wnioski, które na bieżąco spływają do Urzędu Wojewódzkiego są realizowane natychmiastowo, aby sprzęt trafiał w pierwszej kolejności tam, gdzie nowe wyposażenie przełoży się na zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19 – zaznaczył.

Czy Warszawa jest zabezpieczona w odpowiednią ilość respiratorów? – Po rozmowach z kierownictwem placówek, mogę powiedzieć, że na chwilę obecną Warszawa jest zabezpieczona w odpowiednią liczbą respiratorów, a realizowane dostawy są zabezpieczeniem w związku z poszerzaniem bazy łóżkowej, która jest zwiększana stopniowo – podsumował.