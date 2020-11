Najnowszy sondaż. Takich wyników dawno nie było

Brakujące 22 tysiące przypadków. Ważna informacja GIS

Od wtorku narzędzia rejestracji wyników testów na koronawirusa zostaną ujednolicone. Brakujące ok. 22 tys. przypadków, które nie zostały wcześniej podane, trafią we wtorek do ogólnej liczby zakażeń – podał GIS.