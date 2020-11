Finalista "Top Model" skazany za seks z nieletnią? Zdecydowana reakcja stacji TVN

Komunikat stacji ukazał się na Facebooku programu "Top Model". To reakcja na doniesienia medialne na temat jednego z finalistów programu – Dominica D’Angelica.

"W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu" – czytamy w oświadczeniu.

"W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje" – tłumaczy dalej Barcz.

Media: Finalista skazany za seks z nieletnią

Dzisiaj serwis Pudelek.pl poinformował, że dotarł do materiałów potwierdzających kryminalną przeszłość D’Angelica.

"Według dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, Dominic D'Angelica został w 2011 roku skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia. Sam miał wtedy 22 lata. D'Angelica miał dostać wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata" – podaje serwis.

Z informacji do których dotarł Pudelek.pl wynika także, model przyznał się do zarzucanych mu czynów, ponieważ nie stać go było na dalszą walkę w sądzie i został wpisany na listę amerykańskich przestępców seksualnych.

Kilka lat później D'Angelica naruszy warunki zawieszenia wyroku. W 2014 r. został aresztowany wraz ze swoim bratem; mężczyznom postawiono zarzuty pobicia ze spowodowaniem znacznego obrażenia ciała i planowania przestępstwa. Modela skazano wówczas na pięć miesięcy wiezienia.

Serwis Pudelk.pl poinformował również, że bezskutecznie próbował skontaktować się z modelem, aby uzyskać komentarz w sprawie jego przestępczej przeszłości.

