Nieoficjalnie: W czwartek rozmowa Morawiecki-Orban w Budapeszcie

– Rozmowa premiera Morawieckiego z premierem Orbanem będzie dotyczyła kwestii koordynacji polityki obu krajów wobec Brukseli. Oczywiście w kontekście polskiego i węgierskiego weta wobec mechanizmu łączącego tzw. praworządność z unijnymi funduszami – mówi informator wPolityce.pl.

Celem spotkania jest także upewnienie się strony polskiej co do rzeczywistych intencji rządu w Budapeszcie. "Chodzi o to, by żaden z krajów nie zdecydował się na rozwiązania, które zaszkodzą drugiemu. Chodzi także o wspólne uzgodnienia w sprawie takiego rozwiązania, które mogłoby zakończyć konflikt" – wskazuje serwis.

Impas w negocjacjach

Rządy w Warszawie i Budapeszcie nie zgadzają się powiązania wypłaty środków unijnych z oceną przestrzegania praworządności. Takie rozwiązanie forsuje Komisja Europejska oraz niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej. W ubiegły czwartek odbył się wideoszczyt przywódców państw UE, jednak trwał on zaledwie 15 minut. Nie udało się wypracować porozumienia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wskazała, że jej kraj sprawdzi wszelkie możliwe rozwiązania.

Szef RE Charles Michel zaznacza, że konieczny jest szybki kompromis, ponieważ państwa członkowskie czekają na wypłatę pieniędzy z tzw. funduszu odbudowy.

Czytaj także:

"Fakty" o polexicie: Lider PSL chce wpisania UE do konstytucji po okładce "Do Rzeczy"Czytaj także:

Strajk Kobiet powoła moderatorki, które będą ingerowały w relacje dzieci z rodzicami