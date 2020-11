"Życie ofiary jakoś mało obchodzi panów". Feministka ostro o gwiazdach TVN

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model – poinformował Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej w TVN Grupa Discovery.

We wtorek serwis Pudelek.pl poinformował, że dotarł do materiałów potwierdzających kryminalną przeszłość D’Angelica. "Według dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, Dominic D'Angelica został w 2011 roku skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia. Sam miał wtedy 22 lata. D'Angelica miał dostać wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata" – podaje serwis. Z informacji do których dotarł Pudelek.pl wynika także, że model przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ponieważ nie stać go było na dalszą walkę w sądzie, został wpisany na listę amerykańskich przestępców seksualnych.

Do sprawy odniósł się prowadzący program "Top Model" Michał Piróg. "Ludzi bez pieniędzy i znajomości łatwo jest skazać, ale na pewno nigdy ich się nie wypuszcza z powrotem na wolność, ot tak. Emocje są bardzo złym doradcą, więc radzę ochłonąć. Poczekać i dać możliwość obrony. Wieszanie na szubienicy i palenie na stosach pochłonęły tysiące niewinnych osób" – napisał Piróg na Instagramie.

Z kolei juror występujący w programie, projektant mody Dawid Woliński stwierdził wzburzony: "ZNISZCZYĆ CZŁOWIEKA, jakie to proste!".

Na te słowa zareagowała Maja Staśko, która sama określa się mianem "feministki". Zwraca ona uwagę na hipokryzję celebrytów.

"Tyle że tym razem to nie Kościół, tylko celebryci, a konkretnie Michał Piróg i Dawid Woliński z programu Top Model po tym, jak wyciekła informacja, że Dominic, jeden z finalistów, ma wyrok za przemoc seksualną wobec osoby małoletniej. Nie wierzę, jak można oburzać się przemocą księży i usprawiedliwiać przemoc ludzi z „naszego” środowiska. Przemoc „naszych” jest mniej przemocowa?

Nikt nie strąca ludzi w przepaść. TO SIĘ PO PROSTU NIE DZIEJE, to tylko wizje przerażonych konsekwencjami mężczyzn. Ludzie krytykują chłopaka za gwałt. To się dzieje. Nikt też nie wydaje wyroku – on został wydany przez SĄD kilka lat temu. Domniemanie niewinności? Po wyroku nie obowiązuje. Jest wina" – zaznacza wzburzona Staśko. "„Zniszczyć człowieka, jakie to proste!” – zawodzi Dawid Woliński. Owszem, to niestety bardzo proste. Wystarczy zgwałcić małoletnią, żeby zniszczyć jej życie" – pisze wzburzona Staśko.

I stwierdza: "Ale życie ofiary jakoś mało obchodzi panów, którzy widzą tylko uśmiechniętego chłopaka. Większość gwałcicieli to znajomi ofiar. To weseli, błyskotliwi faceci. Często robią kariery, są przystojni".

Czytaj także:

Politolog: Scenariusz sojuszu PSL z PiS jest wciąż rozważanyCzytaj także:

Rzecznik rządu potwierdza: Morawiecki spotka się z Orbanem