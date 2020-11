Prof. Staniszkis o Kaczyńskim: Jest wewnętrznie zrujnowany i się mści. Opozycja? "W PO nie ma polityków tej rangi"

– Myślę, że w Platformie Obywatelskiej nie ma polityków tej rangi, którzy byliby w stanie nas, jako wspólnotę, odbudować – oceniła, dodjąc, że "jest zadanie stojące przed każdym z nas". – Zachować fundament i wartości, na których można budować – mówiła dalej w Poranku Radia TOK FM prof. Jadwiga Staniszkis.

Jak zaznaczyła, rządy Prawa i Sprawiedliwości trzeba "przeczekać". Oceniła, że prezes PiS Jaroslaw Kaczyński jest "wewnętrznie rozbity po śmierci brata".

– To taka próba zemsty na losie, na świecie. To powoduje takie poczucie niejasności. Myślę, że takie motywy nim kierują. Trudno to zaakceptować. To nie wygląda dobrze. Myślę, że jest wewnętrznie zrujnowany. Przeczekać to jest trudno, ale musimy przeczekać tę destrukcję – stwierdziła.

