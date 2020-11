Będą specjalne zachęty dla osób oddających osocze. Premier poda szczegóły

Müller pytany był w środę w Polsat News, czy planowane jest forma ulg lub bonifikat dla tzw. ozdrowieńców, którzy oddają osocze. – Chcemy przedstawić w najbliższym czasie informacje na temat dodatkowych zachęt do tego, aby faktycznie osoby, które są ozdrowieńcami dzieliły się osoczem – odpowiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy możemy się spodziewać w najbliższych dniach konferencji premiera Mateusza Morawieckiego w tym temacie, Müller odparł, że premier na pewno zabierze głos w tej sprawie. – Być może to będzie właśnie dzisiaj lub w najbliższych dniach –podkreślił.

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że powstają przepisy, które będą premiowały osoby honorowo oddające osocze. Chodzi o to, by mogły one korzystać z tym samym uprawnień co osoby oddające krew – powiedział Andrusiewicz. Osocze wykorzystywane jest w terapiach leczenia chorych na COVID-19.

Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały COVID-19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza. Pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu tysiącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się tylko jedną jednostkę osocza.

