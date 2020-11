Trzaskowski nie przebiera w słowach i grzmi na PiS: Samobójcza taktyka grupy awanturników

"Weto wobec budżetu UE i blokowanie Funduszu Odbudowy to działanie na szkodę obywateli Polski i całej Europy. A rząd PiS stawia właśnie na tę samobójczą taktykę. Jako polscy samorządowcy nie zgadzamy się na to. Będziemy twardo walczyć o interesy Polski i naszych mieszkańców" – czytamy we wpisie prezydenta stolicy na Twitterze.

Dużo dłuższy wpis na ten temat ukazał się na Facebooku Rafała Trzaskowskiego.

"Nie możemy pozwolić na to, by grupa nieodpowiedzialnych i skrajnie nieprofesjonalnych awanturników, którzy od kilku lat sprawują najważniejsze funkcje w państwie, zrujnowała dorobek lat integracji" – apeluje w nim samorządowiec, podkreślając, że 1 maja 2004 roku, Polska "symbolicznie wróciła na Zachód".

"Dziś ważą się losy kolejnej perspektywy finansowej oraz zupełnie nowego narzędzia – Funduszu Odbudowy, który ma pomóc państwom wspólnoty podnieść się po kryzysie wynikającym z epidemii koronawirusa. I znów Polska ma szansę zostać czołowym beneficjentem obu narzędzi. Jednak z powodu wewnętrznych napięć w obozie władzy połączonych z całkowitym brakiem profesjonalizmu i wyobraźni obecny rząd przyjął samobójczą taktykę" – czytamy we wpisie.

"Awanturnicze zapowiedzi wetowania budżetu to de facto sabotowanie działań mających na celu odbudowę całej europejskiej gospodarki i każdej z krajowych gospodarek z osobna. A wszystko to przy akompaniamencie prorządowych mediów, które raczą nas coraz śmielej antyeuropejskimi treściami" – dodaje.

