Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia ostrzega przed trzecią falą

Niedzielski w rozmowie w TVP Info mówił m.in. o funkcjonowaniu stoków narciarskich i o zaleceniach na czas ferii i świąt Bożego Narodzenia.

Minister wyjaśnił, że korzystanie ze stoków narciarskich odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku parków czy innych miejsc rekreacji. Zaapelował jednocześnie o odpowiedzialność.

– Jeżeli ferii nie spędzimy w domu, to niestety zwiększamy prawdopodobieństwo tzw. trzeciej fali, o której już się mówi w Europie. Ta trzecia fala to jest kolejna kumulacja zachorowań w lutym, która jeszcze na dodatek nałożyłaby się na szczyt sezonu grypowego – wyjaśnił Niedzielski.

Podkreślił, że nasze odpowiedzialne zachowanie, zarówno w okresie ferii, jak i świąt może zapobiec trzeciej fali koronawirusa.

Pytany o egzekwowanie obostrzeń w czasie zbliżających się świąt, minister przyznał, że jest to trudne zagadnienie.

Czytaj także:

Dlaczego spada liczba nowych zakażeń? Ekspert odpowiada

"Nikt nie będzie robił nalotów"

– Egzekwowanie takich zasad jest utrudnione. Nikt nie będzie postępował w ten sposób, żeby tak, jak piszą niektórzy krytycy, robić naloty i naruszać mir domowy. Absolutnie takie rozwiązania w rachubę nie wchodzą – podkreślił szef resortu zdrowia.

Wyjaśnił, że zalecenia dotyczące świąt są pewnym punktem odniesienia. – To są przede wszystkim apele do odpowiedzialności. Musimy się obronić przed trzecią falą. Jeżeli nie będziemy się na przełomie grudnia, stycznia zachowywać odpowiedzialnie i stosować do tych obostrzeń, które proponuje rząd, to skazujemy się na kolejną kumulację liczby zachorowań – powiedział minister.

Czytaj także:

Ponad 15 tys. nowych zakażeń. Rekordowa liczba zgonów na COVID-19

Wigilia? Domownicy plus 5 osób

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią obejmuje okres do 27 grudnia i jest nazwany przez premiera Mateusza Morawieckiego "etapem odpowiedzialności".

W projekcie zapisano, że do 27 grudnia zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań z wyłączeniem m.in. "imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Limit nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących".

Czytaj także:

Sośnierz: Szczepionka przyniesie problem, o którym teraz nikt nie mówi