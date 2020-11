Kukiz: Czasami trzeba grać twardo

Gość Antoniego Trzmiela podkreślił, że w Sejmie "zagłosował za uchwałą, która sprzeciwia się łączeniu budżetu unijnego z praworządnością". – Widzę Unię Europejską jako Europę różnych podmiotów, Europę ojczyzn – mówi Paweł Kukiz.

Polityk odniósł się do wpisu Kamili Gasiuk-Pihowicz z KO, która napisała na Twitterze: "Porównywanie groźby weta Holandii do groźby polskiego weta to żart. Holandia płaci, więc wymaga. Nasz kraj z unijnej kasy więcej bierze niż dokłada - więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska negocjacyjnego, ale strzał we własne kolano...".

– Wypowiedzi, w których twierdzi się, że to Polska potrzebuje Europy, a nie Europa Polski, są bzdurne. Polska jest dużym krajem, ogromnym rynkiem zbytu, jest również dostarczycielem dość taniej siły roboczej – podkreśla szef Kukiz'15.

– Gdyby Unii na nas nie zależało, to by nas w ogóle w niej nie było. Jeżeli ktoś pojmuje politykę międzynarodową, myśląc, że ktoś nam coś daje, bo nas lubi, to jest albo niepełnosprawny intelektualnie albo ma jakieś inne problemy. My jesteśmy potrzebni Unii, a Unia nam. Ale żeby być podmiotem, trzeba o tę podmiotowość dbać. Czasami trzeba grać twardo. Jestem przekonany, że budżet zostanie uchwalony, ale nie na warunkach Niemiec i Francji. Brakuje jasnego określenia czym jest praworządność – przekonywał gość PR24.

