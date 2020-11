"Przed PiS wielka odpowiedzialność". Szefernaker komentuje kuriozalny wpis Gasiuk-Pihowicz

W środę popołudniu Kamila Gasiuk-Pihowicz zabrała na Twitterze głos ws. sporu o unijny budżet. Przypomnijmy, że rządy w Warszawie i Budapeszcie nie zgadzają się powiązania wypłaty środków unijnych z oceną przestrzegania praworządności. Takie rozwiązanie forsuje Komisja Europejska oraz niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej. W ubiegły czwartek odbył się wideoszczyt przywódców państw UE, jednak trwał on zaledwie 15 minut. Nie udało się wypracować porozumienia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wskazała, że jej kraj sprawdzi wszelkie możliwe rozwiązania.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że porównywanie groźby weta Holandii do groźby polskiego weta to żart. "Holandia płaci, więc wymaga. Nasz kraj z unijnej kasy więcej bierze niż dokłada - więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska negocjacyjnego, ale strzał we własne kolano..." – dodała.

Wpis wywoła wiele komentarzy. Wśród nich znalazła się opinia Pawła Szefernakera. Wiceszef MSWiA mocno skomentował słowa posłanki opozycji. Podkreślił, że na Prawie i Sprawiedliwości ciąży obowiązek, by nie dopuścić do rządzenia polityków o takim sposobie myślenia.

"Przed Prawem i Sprawiedliwością wielka odpowiedzialność. Musimy ciężko pracować i walczyć o poparcie Polaków, żeby politycy reprezentujący taki sposób myślenia, jak pani poseł, nigdy nie decydowali o losach Rzeczpospolitej" – napisał Szefernaker.

