Warszawa: 55-latka działała metodą "na wnuczka". Wyłudziła 450 tys. zł

Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali podejrzaną, kiedy ta przebywała w jednym z budynków przy al. Szucha. Mundurowi w czasie kontroli zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzanej odzież i obuwie, które miała na sobie w chwili popełniania przestępstw – opisuje serwis wawalove.wp.pl.

Jak przekazała stoełczna policja, śledczy z Moktowa udowodnili jej, że brała udział w trzech oszustwach w lipcu, dwóch w sierpniu i czterech we wrześniu bieżącego roku. Kobieta nie przyznawała się do żadnego z nich, tłumacząc się, że była tylko kurierem i była przekonana, że to co robi nie jest nielegalne.

55-latka usłyszała już zarzuty i decyzją sądu trafiła do tymczasowego aresztu. Grozi jej teraz do 8 lat więzienia.

