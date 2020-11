"Jego słowa dźwięczą mi w uszach". Lempart z uznaniem o Wałęsie

Lempart wystąpiła na antenie TVN24. Aktywistka odniosła się do porównywania jej z Lechem Wałęsą: – Lech Wałęsa jest wybitną postacią historyczną. Mówił o tym, że gdy doszli do władzy, byli kompletnie nieprzygotowani, to było przerażające. (…) Jego słowa dźwięczą mi w uszach.

Czy uczestnicy protestów proaborcyjnych są nękani? – Jeszcze nie, ta machina działa powoli. (…) Wiem, że już przychodzi policja do miejsc zameldowania. (…) Protestowanie jest legalne. Rządzą nami ludzie, którzy nie byli w stanie wprowadzić tego zakazu Pomagamy policji, prokuraturze. (…) Zamaskowani ludzie rzucili się z gazem i pałami na uczestników demonstracji. Ci ludzie są przestępcami i powinni za to odpowiedzieć – oburza się Marta Lempart.

Jednocześnie deklaruje wsparcie dla tych, którzy będą nękani: – Osoby, które będą nękane (…) oczywiście dostaną od nas pomoc. Będziemy też reagować na to, gdy lekarze będą łamać prawo i odmawiać aborcji. (…) Partii rządzącej wyszło z badań, że nawet wyborcy PiS nie uznają tego oświadczenia. (…) Pan Kaczyński nie ma kontroli, ale ma służby. (…) On się bardzo boi.

Czytaj także:

Prof. Legutko ostrzega: Mogą próbować "odpalić" budżet bez Polski i WęgierCzytaj także:

Dworczyk: Stosunki Polski i Węgier mogą być wzorem dla UE