"Zagłosujcie przeciw poprawce gumkującej aborcję!". Spurek upomina Platformę

Rezolucja powstał z inicjatywy grupy Socjalistów i Demokratów w PE. – Rezolucja ws. aborcji to bardzo progresywny dokument, w którym pokazujemy, że aborcja to jest kwestia praw człowieka, ale też pokazujemy jak sytuacja w Polsce wpisuje się w kwestie praworządności, na którą PE zawracał już uwagę wielokrotnie i co do której zastrzeżenia ma Komisja Europejska – tłumaczyła wczoraj w programie Onet Rano europosłanka Sylwia Spurek.

EPL poprze rezolucję?

Jak tłumaczyła wczoraj Spurek, niektóre zapisy rezolucji „budziły wątpliwości ze strony EPL-u (Europejskiej Partii Ludowej)”. – Pojawiały się zastrzeżenia co do tak daleko idących zapisów dotyczących aborcji, a trudno, żeby takie zapisy nie były zawarte w rezolucji, bo doskonale wiemy, jaka jest sytuacja z antykoncepcją, edukacją seksualną i aborcją w Polsce – podkreślała polityk.



Europejska Partia Ludowa (ang. European People’s Party) to jedna z frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należy Platforma Obywatelska.

Dzisiaj polska europosłanka zwróciła się na Twitterze do polityków PO.

"Uwaga EPP zgłosiło do rezolucji ws. aborcji 11 poprawek. Duża część dotyczy praworządności. Ale jedna jest nie do przyjęcia. Bo prawo do aborcji musi być częścią polityki zdrowotnej UE" – napisała polityk.

"Platformo, zagłosujcie przeciw poprawce gumkującej aborcję!" – apeluje Spurek.

